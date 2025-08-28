«На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 ноября.
«Переобувать» машину или еще рано? – тема новой программы «На пятой передаче»:
- Надо уже «переобуваться» или еще можно подождать?
- «Шипы» или «липучки»? И использует ли еще кто-то всесезонную резину?
- Можно ли менять «резину» только на одной оси (спойлер: конечно, нет).
- Сколько ДТП в Псковской области связано с использованием шин по не сезону?
- Как попасть под арест за использование летних покрышек зимой?
В обсуждении участвуют:
- старший государственный инспектор технического надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Алексей Петров;
- председатель Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Родин;
- заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Кулешов;
А также в программе: погодный прогноз от начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой.