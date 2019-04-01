Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России

Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, соответствующее разрешение было выдано саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
После заполнения онлайн-анкеты, сервис автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени он отслеживает состояние портфеля и, в случае необходимости, предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.
Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.
С момента запуска в «ВТБ Мои Инвестиции» работают более 55 тысяч пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей.