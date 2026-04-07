 
Экономика

Рост числа регистрирующихся ИП фиксируется в Псковской области

0

В Псковской области с конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Юлия Шкляр.

«С конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - 341. За четвертый квартал – 211 ИП, а за первый квартал 2026 года – 130 ИП», – поделилась Юлия Шкляр.

Параллельно фиксируется другая тенденция – рост распространенности автоматизированной упрощенной системы налогообложения. 

«Адаптируясь к изменениям, многие налогоплательщики выбрали для себя режим автоУСН, на нем остался доход в 60 млн рублей. По Российской Федерации рост налогоплательщиков на автоУСН произошел в 10 раз, всего к данному режиму подключилось 360 тысяч плательщиков. Эта тенденция прослеживается и на территории Псковской области. Если в 2025 году таких плательщиков было 117, то на сегодняшний день, с начала года, количество плательщиков, перешедших на данный режим, составляет 1 112», – сообщила Юлия Шкляр.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026