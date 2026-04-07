Рост числа регистрирующихся ИП фиксируется в Псковской области

В Псковской области с конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Юлия Шкляр.

«С конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - 341. За четвертый квартал – 211 ИП, а за первый квартал 2026 года – 130 ИП», – поделилась Юлия Шкляр.

Параллельно фиксируется другая тенденция – рост распространенности автоматизированной упрощенной системы налогообложения.