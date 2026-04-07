 
Экономика

Основные признаки дробления бизнеса озвучили псковские налоговики

0

Основные признаки дробления бизнеса озвучила в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Татьяна Мищенкова.

«Федеральным законом №176-ФЗ официально было закреплено понятие «дробление бизнеса». Своими словами, – это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путём применения специальных налоговых режимов», – пояснила Татьяна Мищенкова.

Она перечислила три основных признака дробления.

«Это наличие единой предпринимательской деятельности, которую ведут несколько лиц, контроль над всеми участниками схемы со стороны одних и тех же лиц. Цель разделения бизнеса — минимизация налоговых платежей. Важно подчеркнуть: разделение бизнеса само по себе не запрещено законом. Главное условие — наличие деловой цели и реальная самостоятельность каждой компании», – заключила Татьяна Мищенкова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026