Основные признаки дробления бизнеса озвучили псковские налоговики

Основные признаки дробления бизнеса озвучила в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Татьяна Мищенкова.
Она перечислила три основных признака дробления.
«Это наличие единой предпринимательской деятельности, которую ведут несколько лиц, контроль над всеми участниками схемы со стороны одних и тех же лиц. Цель разделения бизнеса — минимизация налоговых платежей. Важно подчеркнуть: разделение бизнеса само по себе не запрещено законом. Главное условие — наличие деловой цели и реальная самостоятельность каждой компании», – заключила Татьяна Мищенкова.
Ранее сообщалось, что в Псковской области с конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.