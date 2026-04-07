Основные признаки дробления бизнеса озвучили псковские налоговики

Основные признаки дробления бизнеса озвучила в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Татьяна Мищенкова.

«Федеральным законом №176-ФЗ официально было закреплено понятие «дробление бизнеса». Своими словами, – это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путём применения специальных налоговых режимов», – пояснила Татьяна Мищенкова.

Она перечислила три основных признака дробления.

«Это наличие единой предпринимательской деятельности, которую ведут несколько лиц, контроль над всеми участниками схемы со стороны одних и тех же лиц. Цель разделения бизнеса — минимизация налоговых платежей. Важно подчеркнуть: разделение бизнеса само по себе не запрещено законом. Главное условие — наличие деловой цели и реальная самостоятельность каждой компании», – заключила Татьяна Мищенкова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с конца 2025 года фиксируется увеличение числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.