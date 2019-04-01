Экономика

В Псковской области на 14% подорожало пшено

В январе-марте 2019 года наблюдалось увеличение темпов роста потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

За январь-март 2019 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 1,6 процента (за январь-март 2018 года – на 1,0%). Продовольственные товары подорожали на 1,7 процента (в январе-марте 2017 года на 1,1%), непродовольственные товары – на 1,5 (на 0,8%) и услуги – на 1,7 процента (на 1,3%).

Рост цен на продовольственные товары в Псковской области за январь-март 2019 года был ниже, чем по СЗФО и России в целом, а на непродовольственные товары и услуги, наоборот, опережал.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожало пшено – на 14,1 процента, мясо индейки – на 8,2, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные – на 7,4, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – на 6,8 процента. Отмечался сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель. Из овощей больше всего подорожала капуста белокочанная свежая – на 58,6 процента, помидоры свежие – на 41,5, огурцы свежие – на 38,4 процента. Среди фруктов наибольший рост цен отмечен на виноград – на 32,8 процента, груши – на 13,1 процента.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на яйца куриные – на 13,1 процента, свинину (кроме бескостного мяса) – на 8,6, перец черный (горошек) – на 6,3, масло подсолнечное – на 5,9, икру лососевых рыб, отечественную – на 4,4 процента. Из плодоовощной продукции подешевели апельсины – на 16,1 процента, сухофрукты – на 2,2 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец марта 2019 года составила по Псковской области 4480,80 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года на 3,7 процента (в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года – на 2,5%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали печатные издания – на 13,8 процента, товары для садоводства – на 7,2, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 5,0, табачные изделия – на 4,1, парфюмерно-косметические товары – на 3,8, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода – на 2,8 процента.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 12,3 процента, услуги связи – на 4,0, медицинские услуги – на 2,9, услуги банков – на 2,6 процента. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги фотоателье – на 3,3 процента, ритуальные услуги – на 2,5, ремонт, пошив одежды и обуви – на 1,6 процента.