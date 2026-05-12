40 регионов России примут участие в «Школе агротуризма» в Пскове

С 20 по 22 мая в Пскове пройдет «Школа агротуризма» — образовательный проект, направленный на развитие туризма на сельских территориях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Организаторами мероприятия выступают Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Псковской области.

Задача проекта — вовлечение сельхозпроизводителей и предпринимательского сообщества в сферу сельского туризма, а также привлечение туристического потока на сельские территории.

«Более 270 сельхозпроизводителей из 40 регионов России и Республики Беларусь зарегистрировались в качестве участников псковской „Школы агротуризма“. Это говорит о высокой актуальности темы развития сельских территорий и повышения их туристической привлекательности. "Школа агротуризма" дает именно те инструменты, которые позволяют превратить локальную "изюминку" в востребованный туристический продукт», — сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

В рамках мероприятия участники обсудят вопросы создания уникального туристического предложения, организации событийного туризма, улучшения сервиса, выстраивания отношений с локальными туроператорами и включения в турмаршруты объектов сельского туризма.

Экспертами «Школы агротуризма» выступят представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, мастера и послы гостеприимства, а также ведущие эксперты туротрасли. В практическую часть программы войдут посещение успешных объектов сельского туризма региона.

«Россельхозбанк проводит "Школу агротуризма" уже четвертый год. И с каждым годом интерес к этому направлению растёт. Школа дает новые компетенции и навыки по диверсификации предприятий и созданию "точек притяжения" на сельских территориях. Этот проект — это еще один эффективный механизм поддержки и развития аграриев и туристического ландшафта нашей страны» — сказала советник председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

