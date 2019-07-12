Экономика

Великолукский завод стал номинантом общероссийской премии в области импортозамещения

Первая общероссийская премия в области импортозамещения «Проектный лидер» объявила своих первых номинантов, и одним из них стало великолукское предприятие - ЗАО «ЗЭТО». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе завода.

На предприятии уточнили, что завод электротехнического оборудования в номинации «ТЭК» (категория «Электроэнергетическая отрасль») представил свои комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией - КРУЭ-110 кВ. «Данное оборудование имеет на 30% меньше подвижных деталей, меньшую массу и габариты, плюс более адаптированы к условиям эксплуатации в России, наиболее конкурентоспособные, в т.ч. по сравнению с аналогами», - пояснили на предприятии.

Среди номинантов первой общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный лидер» проекты, решения и производства компаний АО «УКБП», Naumen, ООО «Мустанг Технологии Кормления», ОАО «ДМЗ», ООО «ГридПоинт Дайнамикс», ООО «Норд», ООО «Сев-07», ООО «СтанкоМашСтрой» и ООО «Кортеос».

Прием заявок на участие в конкурсе «Проектный Лидер» продолжается и продлится до 26 августа 2019 года.