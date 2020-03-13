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Экономика

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин

18.03.2020 08:34|ПсковКомментариев: 5

Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле. Об этом сообщает РБК.

«У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, зимнее — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — обратился Владимир Путин к членам правительства.

Он отметил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в два раза опередил инфляцию, и потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и держать стоимость бензина на прежнем уровне.

«Ладно, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены (на нефть - прим. ред.) рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — спросил глава государства.

Ранее, в марте, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина. Глава Минэнерго Александр Новак также сообщил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина. По его словам, это объясняется наличием в России инструмента, который позволяет «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».

9 марта, после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья, мировые цены на нефть резко упали. Стоимость барреля нефти марки Brent в этот день рухнула на 24,1%, а уже 16 марта впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на треть, а за два месяца — более чем вдвое (8 января было почти $72).

В то же время стоимость бензина на заправках почти не изменилась. По данным Московской топливной ассоциации, 16 марта средняя цена литра АИ-95 на АЗС столицы по сравнению с 2 марта даже выросла на 3 коп.

По данным Росстата, на 10 марта средняя по России стоимость литра АИ-95 составляла 45,93 руб., что на 1 коп. больше, чем было неделей раньше.

Теги: #Путин #Цены #бензин #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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