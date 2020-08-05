Экономика

Как псковским рыбакам получить еврономер для торговли на экспорт

Какую нашу рыбу ценят в Западной Европе и почему Грета Тунберг была бы довольна промысловиками на Чудском озере.

Гарантия безопасности

Переработчики рыбы из Псковской области, планирующие отправлять свою продукцию на экспорт в Европу, должны получить еврономер, означающий занесение в список предприятий третьих стран, выпускающих безопасную продукцию и имеющих право экспорта своей продукции на европейский рынок. Требования, установленные Еврокомиссией, отличаются от привычных нам СанПиНов и Регламента Таможенного союза. Они не жестче и не легкомысленнее, просто другие.

Один из главных критериев для получения еврономера — наличие на предприятии системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки). Она гарантирует безопасность продукта еще на стадии производства.

В России еврономера в рыбодобывающей отрасли присваивает подведомственное Россельхознадзору федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФНБУ «НЦБРП»).

«Только имея такой номер можно отправлять продукцию на экспорт в Евросоюз, - подчеркивает Ирина Купряхина, начальник отдела по работе с рыбодобывающими предприятиями по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской и Новгородской областям. - После внедрения системы ХАССП многие затраты отпадают. Ее наличие на предприятии дает четкую гарантию, что продукция будет безопасной».

Эдуард Черноок, председатель правления Ассоциации псковских рыбопромышленников, рекомендует предприятиям, планирующим наладить экспорт в Евросоюз, общаться в ФГБУ «НЦБРП» еще на этапе проектирования.

«Нельзя сначала построить производство, а потом постараться вписаться в требования, - поясняет он. - Специалисты заранее смогут увидеть, как выстроены технологические цепочки, и порекомендовать что-то подправить. Важно все, вплоть до движения людских потоков и расположения раздевалок».

Также, Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры проводит обучение технологов уже работающих предприятий, которые потом успешно внедряют у себя европейские методики контроля качества.

Для получения еврономера важна не только обстановка в конечной стадии производства, но и то, как устроена добыча. Специалисты ФГБУ «НЦБРП» оценивают поставщиков сырья, откуда стартует цепочка движения рыбы к потребителю. Только при соответствии поставщика сырья установленным требованиям европейского пищевого законодательства компании могут поставлять рыбу на перерабатывающее предприятие с еврономером.

«Проверив всю цепочку, мы понимаем, что конечный продукт будет безопасным. И мы даем заключение, что партия, отгружаемая на экспорт, соответствует требованиям, рыба и выловлена, и изготовлена по всем условиям», - отмечает Ирина Купряхина.

Европейский потребитель уже привык, что может раскрутить обратно всю цепочку производства благодаря такому контролю на каждом этапе, увидеть путь коробки с рыбой от лодки до покупателя. Кстати, это помогло псковским предприятиям с еврономером плавно начать работу с отечественной системой «Меркурий». Она помогает отследить путь до полки магазина товаров пищевой промышленности. В России система заработала в 2018 году. К этому моменту наши рыбопереработчики уже твердо стояли на это дороге.

Путь правильного производства

Российским специалистам Брюссель доверяет, но регулярно проверяет, проводя аудиты российской системы официального контроля за производством рыбной продукции с целью оценки ее способности обеспечить соответствующий требованиям европейских регламентов уровень качества и безопасности. Обследования проводит и само ФГБУ «НЦБРП».

«Работа эта направлена не столько на контроль, сколько на помощь, - подчеркивает Эдуард Черноок. - Благодаря ей мы идем по пути правильного производства, можем спокойно отгружать продукцию, зная, что не столкнемся с проблемами на границе».

В Псковской области ФГБУ «НЦБРП» одобрило деятельность 15 промысловых компаний и 4 рыбоперерабатывающих.

Работа на экспорт помогает псковским промысловикам и переработчикам платить сотрудникам высокую зарплату, обеспечивать сотни псковских семей достойным доходом.

Европейские любители рыбы ценят окуня и судака из Псковско-Чудского озера. Поставляют эту рыбу в виде филе и целиком. Нашего окуня много едят в Швейцарии, судака - во Франции и Германии.

А еще в этом году впервые псковичи и эстонцы получили MSC-сертификат на промысел Чудском озере. Морской попечительский совет (MSC) со штаб-квартирой в Лондоне устанавливает стандарты для рыболовства, которое гарантирует возобновление природного ресурса.

«Учитывается объем квот, периоды промысла, какими орудиями мы ловим, - рассказал Эдуард Черноок. - Мы можем поставлять рыбу и без такого сертификата, но он позволяет выйти на те торговые сети, которые подняли зеленый флаг и заявляют, что продают только то, что изготовлено с адекватным использованием природного ресурса».

Рыба из Чудского озера — это уже реально существующий бренд Псковской области, который при грамотном использовании будет способствовать развитию региональной экономики.