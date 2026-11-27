Внеочередная 55-ая сессия состоялась в Псковской городской Думе сегодня, 27 ноября. Как сообщили в канале Гордумы в мессенджере Мах, в ходе мероприятия были приняты изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Фотографии: Псковская городская Дума / Мах

В повестке дня внеочередной 55-ой сессии Псковской городской Думы было два вопроса.

Одним из них были изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов: доходы на этот год увеличиваются на 46,6 миллиона рублей, расходы – на ту же сумму.

Также депутаты дали согласие администрации города Пскова на внесение изменений в устав муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».