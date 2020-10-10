Экономика

Псковичи активно переходят на специальный налоговый режим для самозанятых

Псковичи активно переходят на специальный налоговый режим для самозанятых. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 15 октября начальник отдела налогообложения юридических лиц Татьяна Чаленко.

Напомним, налог на профессиональный доход - это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. В Псковской области этот эксперимент действует с 1 июля 2020 года.

Переход на этот налоговый режим осуществляется добровольно. Как пояснил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков, на сегодняшний день в качестве плательщика этого налога в регионе зарегистрирован 1931 человек.

«Налог на профессиональный доход могут уплачивать как граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, так и ИП, у которых годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, которые не имеют наемных работников, своего работодателя и не реализовывают покупные товары», - пояснил он.

В свою очередь Татьяна Чаленко пояснила, что этот режим запрещает совмещение с иными режимами налогообложения.