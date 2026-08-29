 
Экономика

Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров

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Россия по итогам 2025 года заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров — в стране насчитали 151 человека с состоянием более $1 млрд. Такие данные приводит аналитическая компания Altrata в исследовании Billionaire Census 2026.

Первое место заняли США — 1 265 миллиардеров, второе — Китай с 363, третье — Германия с 221. При этом число российских миллиардеров и их совокупное состояние за год выросли.

По оценке Altrata, на динамику российских состояний повлияли валютный курс и процентные ставки, а также рост доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на азиатские рынки.

Всего в мире в 2025 году насчитывалось 3 795 миллиардеров — на 287 больше, чем годом ранее. Их совокупное состояние достигло рекордных $15,1 трлн, увеличившись за год на 12,8%.

Одним из ключевых факторов роста состояний богатейших людей мира аналитики называют бум инвестиций в искусственный интеллект. Капитализация 150 публичных компаний, наиболее существенно влияющих на состояния миллиардеров, в 2024–2025 годах росла на 23% быстрее, чем у остальных компаний.

Средний возраст миллиардера в мире составляет 71 год. Женщины составляют 13% от общего числа. При этом 62% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а 8% полностью унаследовали его.

По прогнозу Altrata, в ближайшие десять лет миллиардеры передадут наследникам около $6,6 трлн.

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