 
Экономика

Сергей Вострецов: Цифровая трансформация экономики уже не будущее, а настоящее

0

Баланс между IT-навыками и рабочими специальностями в программах переобучения отвечает реальным потребностям экономики, однако главным критерием их успеха должно стать не формальное обучение, а трудоустройство граждан на достойные рабочие места. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя данные Минтруда о самых популярных направлениях нацпроекта «Кадры» в 2026 году в своем Telegram-канале. 

Самыми популярными направлениями бесплатного переобучения в 2026 году стали IT-профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, наибольший спрос вызывают специальности, позволяющие освоить цифровые навыки: специалист по работе с системами искусственного интеллекта, программист, системный аналитик и специалист по информационной безопасности.

Бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Кадры» в 2026 году организовано по 213 востребованным в экономике профессиям. Из них 27 специальностей зарезервированы исключительно для участников специальной военной операции. На сегодняшний день доступно около 3,3 тысячи образовательных программ и обучающих курсов.

С начала года к переобучению приступили порядка 87 тысяч человек, более 51 тысячи из них уже завершили обучение. Помимо IT-направлений, в первую десятку по популярности вошли и рабочие специальности: специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сварщик ручной дуговой сварки и тракторист.

Программы формируются на основе прогноза кадровой потребности экономики и предложений отраслевых ведомств и регионов. Они размещены на портале «Работа России» и ориентированы на то, чтобы дать людям практические навыки, востребованные работодателями как сейчас, так и в перспективе.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за тем, как государство решает вопрос подготовки кадров, и считаем программу бесплатного переобучения по нацпроекту "Кадры“ одним из самых своевременных и социально значимых инструментов поддержки трудящихся. То, что лидируют IT-профессии — специалист по системам искусственного интеллекта, программист, системный аналитик, специалист по безопасности, — абсолютно закономерно. Цифровая трансформация экономики уже не будущее, а настоящее. Работник, который сегодня осваивает эти компетенции, завтра будет востребован и защищён на рынке труда. В то же время мы видим устойчивый интерес к рабочим специальностям — сварщик, тракторист, оператор беспилотных авиационных систем. Это очень важный сигнал. Профсоюзы всегда говорили: нельзя противопоставлять "белые воротнички“ и "синие“. Реальная экономика держится на тех, кто умеет работать руками и головой одновременно. Поэтому мы поддерживаем расширение перечня программ именно в этих направлениях. Особо хочу отметить, что 27 профессий зарезервированы для участников специальной военной операции. Это правильный и справедливый подход. Люди, защищавшие страну, должны иметь приоритетный доступ к переобучению и быстрой интеграции в гражданскую жизнь. СОЦПРОФ будет внимательно отслеживать, как эти программы реализуются на местах, и при необходимости подключаться к защите прав слушателей. В целом мы видим в этой работе хороший пример социального партнёрства. Государство создаёт возможности, профсоюзы готовы помогать людям ими воспользоваться — через информирование, консультации и контроль качества обучения. Главное, чтобы переобучение не оставалось формальностью, а реально помогало человеку найти достойную работу с достойной оплатой труда. Именно на это мы и будем ориентироваться», - прокомментировал Сергей Вострецов. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026