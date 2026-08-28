Сергей Вострецов: Цифровая трансформация экономики уже не будущее, а настоящее

Баланс между IT-навыками и рабочими специальностями в программах переобучения отвечает реальным потребностям экономики, однако главным критерием их успеха должно стать не формальное обучение, а трудоустройство граждан на достойные рабочие места. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя данные Минтруда о самых популярных направлениях нацпроекта «Кадры» в 2026 году в своем Telegram-канале.

Самыми популярными направлениями бесплатного переобучения в 2026 году стали IT-профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, наибольший спрос вызывают специальности, позволяющие освоить цифровые навыки: специалист по работе с системами искусственного интеллекта, программист, системный аналитик и специалист по информационной безопасности.

Бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Кадры» в 2026 году организовано по 213 востребованным в экономике профессиям. Из них 27 специальностей зарезервированы исключительно для участников специальной военной операции. На сегодняшний день доступно около 3,3 тысячи образовательных программ и обучающих курсов.

С начала года к переобучению приступили порядка 87 тысяч человек, более 51 тысячи из них уже завершили обучение. Помимо IT-направлений, в первую десятку по популярности вошли и рабочие специальности: специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сварщик ручной дуговой сварки и тракторист.

Программы формируются на основе прогноза кадровой потребности экономики и предложений отраслевых ведомств и регионов. Они размещены на портале «Работа России» и ориентированы на то, чтобы дать людям практические навыки, востребованные работодателями как сейчас, так и в перспективе.