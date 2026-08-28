Переплату с налогового счета умершего смогут получить наследники

С 10 июня 2026 года действует новый закон (от 10.06.2026 № 170-ФЗ), который позволяет наследникам вернуть положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), включая излишне перечисленные средства и суммы отмененных зачетов, умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы.

Речь идет о деньгах, которые уже зачислены на ЕНС, но еще не пошли на уплату налогов, сборов или страховых взносов. Согласно законодательству средства распределяются между наследниками пропорционально их долям в наследственной массе. В переходный период до начала 2027 года возврат положительного сальдо ЕНС наследникам осуществляется в заявительном порядке.

Наследнику нужно вступить в наследство и получить подтверждающие документы, подать в налоговый орган заявление на возврат средств на бумажном носителе, приложить документы, подтверждающие право на наследство.

Налоговая проверит сведения, и при отсутствии задолженности у наследодателя средства будут возвращены наследнику в соответствии со ст. 79 НК РФ.

Заявление по форме КНД 1112560 направляется на бумаге с приложением свидетельства о праве на наследство или его нотариально заверенной копии, с указанием суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС наследодателя, причитающейся наследнику. Нотариусы смогут запрашивать у ФНС сведения о сальдо ЕНС умершего через систему межведомственного электронного взаимодействия.

После 1 января 2027 года сумма денежных средств, формирующая положительное сальдо ЕНС умершего, подлежит учету на ЕНС его наследника автоматически, в беззаявительном порядке.

Подробную информацию и форму заявления налогоплательщики могут найти на сайте ФНС России в разделе «Задолженность» на вкладке «Возврат суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика».