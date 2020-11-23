Экономика

6,3 млрд рублей дополнительно получит Псковская область из госказны в 2021 году

По предварительным данным, еще 6,3 млрд рублей дополнительно получит Псковская область из федерального бюджета в следующем году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Он напомнил, что бюджет принимается в условиях растущих расходов на противодействие коронавирусной угрозе. В полной мере их не компенсируют ни федеральные дотации, ни рост налоговых и неналоговых доходов. Поэтому основными целями на грядущий год мы поставили: сокращение госдолга; обеспечение устойчивости областного и местных бюджетов; ограничение их дефицитов; но при этом сохранение условий для привлечения инвестиций.

Первоначальным законопроектом доходы областного бюджета в 2021 году предусмотрены в сумме 36,5 млрд рублей, расходы – в сумме 39,1 млрд. Дефицит регионального бюджета запланирован в сумме 2,6 млрд, или 11% налоговых и неналоговых доходов.

Цифры не окончательные, заметил Михаил Ведерников. По предварительным данным, дополнительные поступления из средств федерального бюджета составят еще 6,3 млрд рублей. В том числе ожидается новая субсидия на модернизацию первичного звена здравоохранения в размере 484 млн рублей.

Также в декабре ко второму чтению будут распределены почти 570 млн рублей – на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 70 млн – на индексацию социальных выплат (3,7%).

«Важно отметить, что бюджет остаётся социально направленным, и все обязательства будут сохранены и профинансированы в полном объеме. При этом, как и в текущем году, особое внимание будет уделяться приведению в нормативное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры. Это будет самая большая статья расходов – 22%. Образование и молодежная политика в бюджете займут 18,2%, здравоохранение – 14,2%, социальная поддержка и демография – 14,1%, содействие экономике и инвестициям – 3,2%», - сказал губернатор.