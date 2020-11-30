Экономика

Псковичам напомнили об истечении срока уплаты имущественных налогов

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2019 год остался один день. 1 декабря - последний срок, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получили налоговые уведомления через сервис. Жителям Псковской области, не подключённым к Личному кабинету, уведомления направлены Почтой России. При необходимости дубликат налогового уведомления можно получить в любом налоговом органе, а также в офисах Многофункционального центра региона. Всего уведомления получили около 320 тысяч граждан Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнали информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

Произвести уплату имущественных налогов за 2019 год можно любым удобным способом:

с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России»;

в любом отделении банка или Почты России;

через платежные терминалы банков и в отделениях МФЦ.

Оплатить налоги можно и с помощью, так называемого, «единого налогового платежа». Причем не только за себя, но и за третьих лиц – родственников и друзей.

Добавим, что в случае неуплаты имущественных налогов уже со 2 декабря каждый день будут начисляться пени на невыплаченную сумму. Если просрочить оплату на полгода, то сведения о задолженности будут переданы для взыскивания через службу судебных приставов.