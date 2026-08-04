ВТБ: Рефинансирование кредитов наличными экономит клиентам четверть ежемесячного платежа

Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тысяч рублей. В июне объем рефинансирования у заемщиков банка вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода клиенты оформили в банке 10 тысяч таких займов почти на 10 млрд рублей.

По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 п. п. Это особенно заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых значений рыночных ставок.