Продукцию псковского предприятия «Ломовоз» включат в реестр Минпромторга

Продукция предприятия «Ломовоз» проходит необходимые процедуры для включения в реестр Минпромторга России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Max

На рабочей встрече с учредителем, генеральным директором компании «Ломовоз» Ильей Маркевичем и коммерческим директором Евгением Орловым парламентарий обсудил вопросы развития предприятия и задачи, которые сегодня стоят перед коллективом.

«Одна из ближайших задач предприятия – подготовиться к включению своей продукции в реестр Минпромторга России в соответствии с постановлением правительства РФ №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции". В компании планируют пройти необходимые процедуры и подтвердить соответствие продукции установленным требованиям», - сообщил Александр Козловский.

Также они обсудили текущую ситуацию на предприятии, перспективы его развития в нынешних условиях.

«Ломовоз» входит в региональное отделение Союза машиностроителей России. Предприятие производит прицепную и полуприцепную технику, сельскохозяйственную технику, а также спецтехнику на шасси КАМАЗ и МАЗ.