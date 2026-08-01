В России начали маркировать мясную продукцию

Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала обязательной в России, рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе она охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий, в потребительской упаковке», - сообщили в ЦРПТ.

При этом для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября 2026 года. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе «Честный знак» подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров.

В ЦРПТ со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ добавили, что доля нелегального оборота на рынке мяса в настоящее время оценивается в 20%. Из-за деятельности «нелегалов» легальные производители и импортеры недополучают около 75 миллиардов рублей прибыли ежегодно, а государственный бюджет теряет порядка 30 миллиардов рублей налоговых поступлений, добавили там.

В начале года ЦРПТ запустил программу поддержки производителей и импортеров мясной продукции и бакалеи, которые начинают маркировать мясные изделия с 1 августа 2026 года, а также колбасные изделия с 1 октября. Предприниматели из реестра МСП смогут получить компенсацию до 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки.

Дополнительно к программе в 42 регионах РФ действуют центры поддержки маркировки, где малый и средний бизнес могут получить бесплатную помощь на всех этапах работы, пишет РИА Новости.