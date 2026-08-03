Объема накоплений псковичей хватит в среднем на 4,4 месяца без зарплаты — опрос

69% экономически активных псковичей так или иначе следят за своими доходами и расходами (53% — примерно, 16% — строго). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие экономически активнее граждане. Опрос проводился с 14 по 20 июля.

Доля тех, кто не ведет учет своих финансов, составляет 31%.

Сегодня свои будущие доходы и расходы просчитывают 68% опрошенных. 45% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% строят планы более чем на год вперед.

Рассуждая о гипотетической ситуации — потере всех источников дохода — 13% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, еще 16% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Средний же запас финансовой прочности горожан, по оценкам самих опрошенных, составил 4,4 месяца. 37% признались, что вовсе не имеют сбережений.

Свою финансовую грамотность большинство граждан (54%) оценивает как среднюю, высокой ее считают лишь 17%, низкой — 11%.

Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень грамотности. Молодежь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже, чем те, кто старше, и свой уровень грамотности как высокий оценивают тоже реже. Меньше доля тех, у кого есть сбережения, среди граждан от 35 до 45 лет.

Обладатели высшего образования скрупулезнее относятся к финансам, чем те, кто закончил колледжи. Строят планы и копят они тоже чаще. Горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет, чем те, кто зарабатывает больше. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей чаще составляют финансовый план, особенно на минимальный срок. С ростом уровня заработка закономерно растет и доля опрошенных, имеющих сбережения. Личные оценки уровня финансовой грамотности выше среди тех, кто зарабатывает больше.