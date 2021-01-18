Экономика

Игорь Савицкий раскрыл секрет успеха технопарков

Секрет успеха технопарков раскрыл в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Почему такой успех у технопарков? Не знаю, как там поживает "Моглино", но на наши площади очередь. Потому-то люди (предприниматели - ред.) боятся строить, не хотят обременять себя собственностью, вкладывать в нее деньги, поэтому предпочитают снимать помещения у нас», - отметил он.

По мнению Игоря Савицкого, тот факт, что предприниматели сейчас не строят промышленные сооружения, загоняет российскую экономику в тупик. «Надо в России разрешить это по облегченными процедурам. Об экологии, конечно, не надо забывать, но промышленные здания и сооружения должны быть приоритетом в России. Если начнем их строить, рано или поздно экономика страны должна заработать», - убежден он.

В то же время Игорь Савицкий сообщил о «безумно» долгих согласовательных процедурах, которые надо пройти, чтобы построить тот или иной объект или же получить кредит. «Многие мои знакомые предприниматели рассказывали, что хотели что-то построить, но ждали согласования три года, и даже шутили по этому поводу: "мы за это время уже забыли, что собирались строить". С кредитами то же самое», - поделился бизнесмен и привел пример из личного опыта.

«Даже мне, человеку с идеальной кредитной историей, чтобы получить кредит, нужно ждать от 4 до 6 месяцев, хотя в 2000 году я получал его в течение одного дня: сначала получал деньги, а потом в течение недели оформлял документы. Вопрос в том, что если человеку нужен кредит, то он ему нужен сегодня, а на деле получается, что, когда нам деньги нужны, банки нам не помогают, а когда не нужны — всячески предлагают свою помощь», - добавил Игорь Савицкий. Такая кредитная политика, по его убеждению, «очень тормозит наш бизнес».

Кроме того, гость студии высказал мнение, что «в России неправильно оцениваются риски, поэтому складывается абсурдная ситуация: люди, которые развивают бизнес и имеют плохой баланс, потому что всю прибыль вкладывают в производство, испытывают проблемы с получением кредита, а тот, кто складывает прибыль в "кубышку", получает кредит более легко».