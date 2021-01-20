Экономика

Налоговые инспекции Псковской области возобновляют прием в обычном режиме

С 25 января обратиться в налоговые инспекции Псковской области можно без предварительной записи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

При посещении инспекций необходимо соблюдать рекомендации и ограничения, установленные в Псковской области – быть в маске, обрабатывать руки антисептиками, а также выдерживать установленное расстояние между посетителями.

Узнать график работы налоговых органов региона можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

УФНС России по Псковской области рекомендует - в условиях угрозы распространения вируса COVID-19 большинство вопросов налогоплательщикам все-таки лучше решать, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами:

«Личные кабинеты налогоплательщиков»;

интерактивные сервисы на сайте ФНС России.

Так, например, в личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и задолженность.

В режиме онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России, уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам.