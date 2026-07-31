С 1 августа изменится порядок получения налоговых уведомлений на Госуслугах

С 1 августа налоговые уведомления для физлиц для уплаты налогов на имущество и НДФЛ на портале Госуслуг (ЕПГУ) начинают поступать автоматически в беззаявительном порядке . Больше не нужно подавать отдельное согласие или заявление для их получения в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области. Соответствующие изменения внесены федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России порядок получения уведомлений остается прежним.

Независимо от порядка передачи (направления) налогоплательщику налогового уведомления, он может получить его на бумажном носителе в любом налоговом органе либо в многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) на основании заявления.

В настоящее время завершается кампания по массовому исчислению налогов жителям Псковской области за недвижимость, землю и транспорт, которыми они владели в 2025 году. Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2026 года.

Бумажные уведомления по почте придут только тем налогоплательщикам, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг и доступа к «Личному кабинету налогоплательщика физического лица».

Помимо налоговых уведомлений на Госуслугах, с указанной даты будут выгружать требования об уплате задолженности и решения о взыскании задолженности.

Уже сейчас можно пополнять единый налоговый счет (ЕНС) для предстоящей уплаты налогов. Количество пополнений, сумма и периодичность переводов не ограничены.

Вносить деньги можно на сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика (который также доступен с помощью учетной записи на Госуслугах) или с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», где последовательно выбрать «Физическим лицам» – «Пополнить ЕНС» (регистрация в сервисе не требуется).