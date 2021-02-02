Экономика

Началась видеотрансляция пресс-конференции о деятельности УФАС Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с руководителем управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольгой Милонаец.

Как отразилась на работе регионального УФАС пандемия коронавируса? Кто чаще всего нарушает антимонопольное законодательство – чиновники или предприниматели? Что можно, а что нельзя рекламировать в соцсетях? На что чаще всего жалуются антимонопольщикам участники госзакупок и рядовые псковичи?

Глава ведомства расскажет об итогах работы за 2020 год, самых резонансных делах и планах управления на текущий год, а также ответит на вопросы журналистов.