Экономика

После простоя из-за COVID-19 завод «ЗЭТО» быстро встал на рельсы - Денис Мунштуков

После небольшого простоя, случившегося год назад из-за коронавируса, завод «ЗЭТО» быстро встал на рельсы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода Денис Мунштуков.

«К такому мало кто был готов. Никто не предполагал, что все так стремительно закроется. Ограничения коснулись и нашего предприятия. Нам пришлось принять ряд непростых, но важных стратегических решений, чтобы предприятие работало в штатном режиме», - сказал гость студии.

Как предприятию, которое входит в список системообразующих организаций России, заводу «ЗЭТО», по его словам, нельзя было останавливаться. «Свое оборудование мы поставляем на объекты непрерывного производства — на подстанции, которые обеспечивают электроэнергией важные жизнеобеспечивающие объекты. И, хоть нам в начале пандемии, как и всем предприятиям, вынужденно пришлось остановиться, статус системообразующего позволил нам продолжить работу на законных основаниях, - рассказал Денис Мунштуков, уточнив, что завод «ЗЭТО» простоял чуть менее двух недель. - Время простоя немного отразилось на нашей работе, но мы смогли быстро встать на рельсы и выполнить все обязательства перед заказчиками».

Сегодня завод работает в штатном режиме, заключил гость студии.