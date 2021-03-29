Экономика

Можно ли покупать товары напрямую в США?

У шопинга на американских маркетплейсах вроде Амазон или Ebay есть свои преимущества, недоступные онлайн-магазинам на территории нашей страны. Недоступные даже общеизвестным гигантам отрасли.

О чем речь? Как минимум, об ассортименте тех товаров, которые попросту не импортируются к нам из-за политики производителей или производятся только для внутреннего американского рынка – это относится к маркам обуви, одежды, электроники, аксессуаров.

Сюда же можно отнести эксклюзивные скидки и цены на некоторые товары, которые заметно дорожают, преодолевая заокеанский путь. Достаточно вспомнить лишь Черную пятницу в США с ее реально феноменальными скидками.

Наконец, даже если товар у нас продается, а его цена практически не отличается от американской, он может попасть на полочки в местные магазины позже на несколько месяцев.

С другой стороны, просто так взять и заказать товар из Америки, посетив сайт продавца и зарегистрировавшись на нем, у вас вряд ли получится. Даже если у вас будут деньги и готовность ждать доставки.

Проблема заключается в ограничениях и маркетинговой политике крупных площадок из США, вроде уже упомянутого Амазон, который, будучи международным маркетплейсом, не поставляет товары в каждую страну СНГ. В то же время американцы могут заказывать на нем товары без ограничений и зачастую на выгодных условиях.

Это не означает, что вы не сможете заказать товары из США, но придется пойти на хитрость и воспользоваться услугами специализированных сервисов, так называемых мейлфорвардеров.

Принцип работы этих сервисов достаточно прост. Они выступают в качестве столь нужных вам посредников, формально предоставляя вам физический адрес для получения посылки с того же Амазон на территории Штатов. Затем эту посылку они переправляют вам, в ваш город, по «настоящему» адресу, предварительно упаковав содержимое бережно, надежно и аккуратно.

Преимущества сервисов – возможность заказать одну или несколько товаров из американских магазинов, не нарушая политику маркетплейсов и будучи «американцем» в их глазах, затем эти покупки упакуют в одну посылку и отправят вам. Вы в итоге купите эксклюзив или хорошо сэкономите.

Оплата за услугу предоставления адреса и пересылку посылки зависит от количества товаров, их веса, а также метода доставки, будь то обычная международная почта или быстрая, но более дорогая курьерская доставка.