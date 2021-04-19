Экономика

Банкротство физического лица: мифы и неподтвержденные слухи

В жизненных ситуациях, когда человек не просто не хочет, а не может отдавать долги, пени и штрафы растут, и никаких улучшений ситуации не предвидится, банкротство может быть оправданным решением. Но эта процедура «обросла» своими мифами, которые стоит развенчать.

Пусть кредиторы сами все делают

Действительно, кредиторы могут начать процедуру банкротства своего должника, но лучше все же начать ее первому, если вы видите свою финансовую несостоятельность.

Если банкротство начнете не вы, то банки и прочие организации постараются назначить такого финансового управляющего, и так обыграть дело, чтобы «вытянуть» из вас по максимуму. Поэтому лучше привлекать к делу эксперта из лояльного СРО.

А вот недобросовестные коллекторы и кредиторы наоборот будут вас отговаривать или даже запугивать, так как после объявления вас банкротом долги будут списаны.

У банкрота заберут все

Все зависит от индивидуальных факторов, но, если привлечен хороший финансовый управляющий и профильные юристы, банкрот оставит себе и единственное жилье, и средства для содержания иждивенцев. Если у банкрота есть несколько объектов недвижимости, то все кроме единственного жилья действительно могут реализовать для погашения долгов.

Не потеряет банкрот и работу – его не имеют право никак ущемлять (кроме назначения на некоторые высокие должности).

Родственники и семья банкрота не будут нести финансовую ответственность перед кредиторами, если они первоначально не выдвигали себя в качестве поручителей.

Банкротство отменяет только кредиты

На самом деле, после объявления физического лица банкротом списываются почти все задолженности. Исключения есть, но их немного. Например, вы можете избавиться от кредитов со штрафами и пенями, от долгов по ЖКХ и так далее.

Без юриста не справиться

Сразу скажем, что в теории оформить банкротство можно и самому, достаточно иметь долгов на сумму более 50 тысяч рублей, иметь просрочку и не иметь имущества.

Упрощенную процедуру можно даже пройти через МФЦ. Но для сложных случаев нужно иметь определенную юридическую подготовку и тратить время на отстаивание своих интересов.

Но есть один нюанс – опасность отказа в банкротстве или даже уголовная ответственность, если в ходе разбирательств будут обнаружены махинации.

В большинстве случаев должники, особенно с большим количеством кредиторов, предпочитают обратиться к профильным юристам за консультационной помощью или даже «банкротством под ключ». Одна из специализированных компаний в нише - bankirro.ru.

Другие ситуации

Ходят слухи о том, что все сделки банкрота с недвижимостью за последние 3 года обязательно отменят, а после подтверждения банкротства он не сможет выезжать за границу или оформлять сделки с имуществом. Это не всегда так, но в некоторых ситуациях действительно на сделки и банкрота накладываются ограничения. Стоит ли опасаться их в вашем случае – лучше уточнить у юристов.