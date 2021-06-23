Экономика

Администрация Псковской области укрепляет экономические отношения с Белоруссией

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева провела встречу с делегацией Витебской области Республики Беларусь под руководством главы администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаила Скурата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представители соседнего государства прибыли в регион с ответным визитом. В прошлом году делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым посещала Витебскую область.

В ходе совещания Нинель Салагаева отметила, что у Псковской области и Республики Беларусь есть постоянные исторические, культурные и экономические связи, а наличие общей границы позволяет активно развивать торговое партнерство.

«По итогам 2020 года доля Республики Беларусь в товарообороте области самая существенная — практически треть. В первом квартале 2021 года уровень также стремится к этим показателям», — проинформировала вице-губернатор и отдельно подчеркнула развитие дружественных связей между муниципалитетами.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с совместной деятельностью по части дорожной, агропромышленной и лесоперерабатывающей отрасли, а также рассмотрели направления развития взаимодействия особых экономических зон и торгово-промышленных палат обеих сторон. Речь зашла и о сотрудничестве в области молодежной политики.

Очень важно находить взаимовыгодные точки пересечения в самых разных отраслях экономии и максимально переводить сотрудничество в конкретные эффективные проекты и программы, подчеркнул Михаил Скурат.

Для белорусской делегации российская сторона подготовлена насыщенную программу. Так, представители экономической сферы соседнего государства встретятся с представителями деловых кругов региона и ознакомятся с производственными предприятиями Пскова. Кроме того, делегаты посетят территорию ОЭЗ ППТ «Моглино».