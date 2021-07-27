Экономика

Путин назвал инфляцию в России незначительной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, правительство и Центробанк нужным образом реагируют, и важно, чтобы все шаги были скоординированы и выверены. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», - сказал Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние.

«Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», - заявил президент РФ.

Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие.

«Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», - заключил Путин.