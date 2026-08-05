Автомагазины доставляют товары в псковские деревни из трёх человек при отсутствии связи

Псковский областной потребительский союз доставляет товары первой необходимости в более чем 5 000 малых населённых пунктов региона, включая деревни с населением от одного до трёх человек. Об этом сообщил председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля в программе «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Руководитель облпотребсоюза отметил, что система потребкооперации региона остаётся одним из немногих инструментов, связывающих отдалённую глубинку с внешним миром. Николай Тесля указал на специфику Псковской области: регион насчитывает более двух тысяч населённых пунктов с населением до 15 человек.

«15 человек — это громко сказано: один-два-три человека, даже такие есть. Иногда они носят сезонный характер. Но мы осуществляем доставку через наш традиционный формат автомагазинов. Эта деятельность не прекращается», — подчеркнул Николай Тесля.

Председатель Совета облпотребсоюза разъяснил, что кооперация добровольно выполняет социальную миссию несмотря на экономическую нецелесообразность обслуживания таких территорий. Николай Тесля уточнил, что Псковская область сохранила целостность системы в отличие от многих других регионов, где потребкооперация перешла в сугубо коммерческий формат. Система объединяет 55 юридических лиц и 15 базовых районных потребительских обществ.

Псковский облпотребсоюз занимает седьмое место в системе Центросоюза РФ по объёмам розничного оборота. Регион продолжает выполнять функцию снабжения населения продуктами первой необходимости и товарами повседневного спроса несмотря на отрицательную динамику, пояснил председатель Совета.

Руководитель облпотребсоюза также заметил: «Маркетплейсы и пункты выдачи заказов активно наступают на рынок и меняют потребительские привычки». Он рассказал, что организация прорабатывает варианты адресной доставки, но сталкивается с отсутствием инфраструктуры в российской глубинке.

«Те маленькие населённые пункты, где люди практически отсутствуют, особенно в межсезонье... нам проработать это довольно-таки сложно, потому что нет коммуникаций. К сожалению, связь у нас неустойчивая или отсутствует, и нам не выстроить это системно», — констатировал Николай Тесля.

Председатель Совета облпотребсоюза надеется, что IT-специалисты системы найдут решения для работы в условиях отсутствия связи.

«В системе трудятся около 2500 человек, которые обеспечивают работу районных потребительских обществ и сдерживают запустение псковских сёл», - подтвердил Николай Тесля.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.