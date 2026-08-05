Автомагазины доставляют товары в псковские деревни из трёх человек при отсутствии связи

Псковский областной потребительский союз доставляет товары первой необходимости в более чем 5 000 малых населённых пунктов региона, включая деревни с населением от одного до трёх человек. Об этом сообщил председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля в программе «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Руководитель облпотребсоюза отметил, что система потребкооперации региона остаётся одним из немногих инструментов, связывающих отдалённую глубинку с внешним миром. Николай Тесля указал на специфику Псковской области: регион насчитывает более двух тысяч населённых пунктов с населением до 15 человек.
Председатель Совета облпотребсоюза разъяснил, что кооперация добровольно выполняет социальную миссию несмотря на экономическую нецелесообразность обслуживания таких территорий. Николай Тесля уточнил, что Псковская область сохранила целостность системы в отличие от многих других регионов, где потребкооперация перешла в сугубо коммерческий формат. Система объединяет 55 юридических лиц и 15 базовых районных потребительских обществ.
Псковский облпотребсоюз занимает седьмое место в системе Центросоюза РФ по объёмам розничного оборота. Регион продолжает выполнять функцию снабжения населения продуктами первой необходимости и товарами повседневного спроса несмотря на отрицательную динамику, пояснил председатель Совета.
Руководитель облпотребсоюза также заметил: «Маркетплейсы и пункты выдачи заказов активно наступают на рынок и меняют потребительские привычки». Он рассказал, что организация прорабатывает варианты адресной доставки, но сталкивается с отсутствием инфраструктуры в российской глубинке.
Председатель Совета облпотребсоюза надеется, что IT-специалисты системы найдут решения для работы в условиях отсутствия связи.
Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.
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