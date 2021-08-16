Экономика

Псковичам предложили проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения

Псковичи могут проверить свои объекты налогообложения в «Личном кабинете» на сайте налоговой инспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Начиная с сентября, налоговые органы приступят к массовой рассылке уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, которые во избежание начисления пеней и введения иных штрафных санкций будет необходимо оплатить до 1 декабря 2021 года. Завершить рассылку планируют в октябре, так что у граждан останется вполне достаточно времени, чтобы исполнить свой долг и заплатить имущественные налоги, рассказали в управлении.

Общее количество налогоплательщиков в Псковской области, которые получат уведомления, – почти 292 тысячи человек. Из них почти 21 тысяча – пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц», они получат налоговые уведомления в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Остальные – почтой по месту жительства до 1 ноября текущего года.

Исчисление имущественных налогов произведут с учетом всех имеющихся у налогоплательщиков льгот.

Проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения (земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой недвижимости) можно с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо воспользоваться закладкой в сервисе «Мое имущество».

При обнаружении ошибки в характеристиках имущества, наличии записи об имуществе, которого нет, отсутствии информации об объектах собственности необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Возможность направления таких сообщений заложена в сервисе через раздел «Жизненные ситуации».

Если возникла необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, следует использовать путь «Профиль» - «Персональные данные».

Более подробная информация о ставках и льготах по имущественным налогам, в том числе в разрезе каждого муниципального образования, размещена в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» сайта ФНС России.