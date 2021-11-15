Экономика

С 2022 года псковичи смогут получать вычеты на физкультурно-оздоровительные услуги

Псковские налогоплательщики смогут получать социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги с 1 января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Согласно поправкам в статье 219 НК РФ, утвержденным Федеральным законом от 05.04.2021 №88-ФЗ, вычет предоставляется в сумме расходов, фактически уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года.

«Право получения вычета предоставляется самому гражданину, а также его детям, в том числе усыновленным, или подопечным в возрасте до 18 лет. При этом данный налоговый вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы», - пояснили налоговики.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные физкультурно- оздоровительные услуги включены в соответствующий перечень (распоряжение правительства от 06.09.2021 №2466-р).

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя. У работодателя получить вычет можно быстрее – в течение 2022 года, отметили в УФНС.

Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы - копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Помимо названных документов, гражданину нужно представить:

банковские реквизиты для перечисления денег;

свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

В том случае, если вычет оформляется в налоговом органе, указанные документы направляются после 1 января 2023 года.