«Бизнес-курс»: Есть ли будущее у потребкооперации?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего - президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова - председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. Вместе они будут искать ответ на вопрос «Есть ли будущее у потребкооперации?».

Как сегодня выглядит система потребительской кооперации в Псковской области — сколько организаций входит в облпотребсоюз, какие ключевые направления работы у них сейчас? Какие из направлений дают основной вклад в работу системы, а какие, наоборот, приходится сворачивать или переформатировать? Есть ли у Псковского облпотребсоюза стратегия развития на ближайшие годы? Насколько система кооперации сейчас закрывает базовые потребности жителей удалённых территорий? Без каких условий у кооперации в современных условиях будущего не будет?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.