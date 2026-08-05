 
Экономика

«Бизнес-курс»: Есть ли будущее у потребкооперации?

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего - президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова - председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. Вместе они будут искать ответ на вопрос «Есть ли будущее у потребкооперации?». 

Как сегодня выглядит система потребительской кооперации в Псковской области — сколько организаций входит в облпотребсоюз, какие ключевые направления работы у них сейчас? Какие из направлений дают основной вклад в работу системы, а какие, наоборот, приходится сворачивать или переформатировать? Есть ли у Псковского облпотребсоюза стратегия развития на ближайшие годы? Насколько система кооперации сейчас закрывает базовые потребности жителей удалённых территорий? Без каких условий у кооперации в современных условиях будущего не будет? 

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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Пресс-портреты

Зубов Владимир Анатольевич

Зубов Владимир Анатольевич

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области

Тесля Николай Николаевич

Тесля Николай Николаевич

Председатель правления Псковского облпотребсоюза.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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