О перспективах работы мелькомбината рассказали в «ПсковАгроИнвесте»

О перспективах работы спустя год после покупки мелькомбината Псковской Ленте Новостей рассказала генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева.
«Год назад мы купили псковский мелькомбинат для хранения зерна, что и делали на протяжении всего сельскохозяйственного периода. Сейчас занимаемся выборкой для потребления скоту», - рассказала Ирина Толмачева.
Она добавила, что к расширению животноводческого комплекса приобретение мелькомбината не имеет отношения, поскольку у животноводческого производства установлена своя производственная мощность.
По ее словам, сельхозпроизводители Псковской области теперь смогут размещать свое зерно на площадке мелькомбината. Это будет удобно, поскольку рядом расположена железнодорожная ветка.
«Мы ввели ветку в эксплуатацию и заключили договор с Российской железной дорогой. Теперь мы можем оказывать услуги по отгрузке зерна местным производителям. Мы рассчитываем, в первую очередь, именно на псковских производителей, поскольку в других регионах есть свои элеваторы, а вот те, кто выращивает зерно в Псковской области и хотел бы транспортировать его в другие области, вероятно, заинтересуются нашим предложением», - подчеркнула генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест»
Возможности мелькомбината позволят хранить не только фуражное, но и продовольственное зерно, отметила Ирина Толмачева.