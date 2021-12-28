Экономика

О перспективах работы мелькомбината рассказали в «ПсковАгроИнвесте»

О перспективах работы спустя год после покупки мелькомбината Псковской Ленте Новостей рассказала генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева.

«Год назад мы купили псковский мелькомбинат для хранения зерна, что и делали на протяжении всего сельскохозяйственного периода. Сейчас занимаемся выборкой для потребления скоту», - рассказала Ирина Толмачева.

Она добавила, что к расширению животноводческого комплекса приобретение мелькомбината не имеет отношения, поскольку у животноводческого производства установлена своя производственная мощность.

«В дальнейшем, возможно, мы будем развивать направление растениеводства и выращивать больше сельскохозяйственных культур, например, рапс. Мы уже посеяли 400 гектар озимого сорта растения», - добавила Ирина Толмачева.

По ее словам, сельхозпроизводители Псковской области теперь смогут размещать свое зерно на площадке мелькомбината. Это будет удобно, поскольку рядом расположена железнодорожная ветка.

«Мы ввели ветку в эксплуатацию и заключили договор с Российской железной дорогой. Теперь мы можем оказывать услуги по отгрузке зерна местным производителям. Мы рассчитываем, в первую очередь, именно на псковских производителей, поскольку в других регионах есть свои элеваторы, а вот те, кто выращивает зерно в Псковской области и хотел бы транспортировать его в другие области, вероятно, заинтересуются нашим предложением», - подчеркнула генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест»

Возможности мелькомбината позволят хранить не только фуражное, но и продовольственное зерно, отметила Ирина Толмачева.