В Псковском отделении «Деловой России» прошло первое собрание в 2026 году

Первое общее собрание Псковского регионального отделения «Деловая Россия» состоялась вчера, 20 февраля, сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Деловая Россия Псковская область»/ сообщество ВКонтакте

«Тон нашей встрече задала бессменный модератор и исполнительный директор Псковского отделения Галия Акчурина. Под ее руководством мы прошлись по повестке и провели глубокий анализ», - рассказали в Псковском отделении «Деловой России».

В качестве ключевой стратегии на 2026 год выбрана не просто адаптация к вызовам, а стремление формировать комфортную среду для предпринимателей. Обновилась структура комитетов регионального отделения, чтобы быстрее и точнее отвечать на запросы бизнеса.

«Заслушали и утвердили отчет о плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделения. Мы ценим доверие наших резидентов и всегда остаемся открытыми. Обсудили ряд текущих рабочих вопросов, которые помогут нам сделать взаимодействие внутри отделения еще более комфортным и результативным», - отметили в региональном отделении.