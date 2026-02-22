 
Экономика

Цены в Псковской области в январе выросли почти на 2%

Цены в Псковской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,65% к декабрю 2025 года. Годовая инфляция ускорилась и составила 7,47%. Это выше, чем в целом по стране (6,00%), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Банка России. 

Инфографика: Банк России

В январе сильнее всего подорожали продукты, цены на непродовольственные товары и услуги выросли в меньшей степени. За 12 месяцев цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли меньше, чем на потребительскую корзину в целом, а на услуги – больше. 

С исключением сезонности цены в январе увеличились после снижения в предыдущем месяце. Одна из основных причин – увеличение издержек производителей отдельных товаров.

По данным Росстата, после длительного снижения годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась. Однако это не разворот тренда, а результат влияния разовых факторов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.

