 
Экономика

Цены в Псковской области выросли больше, чем по стране

Цены в Псковской области в январе выросли немного больше, чем в целом по стране. Годовая инфляция осталась выше общероссийской, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Банка России. 

Цены в Псковской области в январе 2026 года выросли на 1,65% к декабрю 2025 года, а в целом по России – на 1,62%.

В регионе больше, чем по стране, подорожали услуги зарубежного туризма. В среднем по России колебания спроса на зарубежные туры в зависимости от сезона менее выражены, поэтому цены выросли не так сильно.

С другой стороны, в Псковской области подешевели чай и кофе, в то время как в целом по России эти товары подорожали.

Региональные ретейлеры проводили акции на некоторые товары этой категории для стимулирования спроса после новогодних праздников.

Годовая инфляция в регионе ускорилась и осталась выше, чем в целом по стране. За 12 месяцев в Псковской области сильнее подорожали как товары, так и услуги.

Более высокими темпами, чем в целом по стране, росли цены на печатные издания, парфюмерию и косметику, галантерею, плодоовощную продукцию, санаторнооздоровительные услуги.

