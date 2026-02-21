 
Экономика

Аналитик рассказал, как банки изменят условия обслуживания карт в марте

0

Ближе к концу квартала банки, как правило, корректируют условия обслуживания карт, адаптируя их к текущему размеру ставок, ситуации в экономике и для собственной выгоды, рассказал аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.

Он напомнил, что каждая дебетовая карта требует затрат на обслуживание, которые должны окупаться за счет использования средств клиентов. Если этого не происходит, банки меняют условия, пишет агентство «Прайм».

«Они либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым», — пояснил он.

Параллельно усиливается тренд на разграничение функций карт и банковских счетов/ вкладов. Первые используются для трат, вторые для накоплений. Это удобнее для финансовой организации, ведь деньги с карты могут быть сняты в любой момент. В целом банковские продукты становятся более специализированными и точными, заключил Лоссан.

