 
Экономика

Стало известно, какие товары подешевели в Псковской области

0

Чай и кофе подешевели в Псковской области в январе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Банка России. .

Изображение сгенерировано нейросетью

Это объясняется проведением распродаж для стимулирования спроса после новогодних праздников. За 12 месяцев цены на чай, кофе,
какао выросли на 16,36%.

В то же время снизились цены на телевизоры. Это связано с охлаждением спроса после новогодних праздников, при этом предложение оставалось высоким. За год телерадиотовары подешевели на 13,23%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026