Стало известно, какие товары подешевели в Псковской области

Чай и кофе подешевели в Псковской области в январе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Банка России. .

Изображение сгенерировано нейросетью

Это объясняется проведением распродаж для стимулирования спроса после новогодних праздников. За 12 месяцев цены на чай, кофе,

какао выросли на 16,36%.

В то же время снизились цены на телевизоры. Это связано с охлаждением спроса после новогодних праздников, при этом предложение оставалось высоким. За год телерадиотовары подешевели на 13,23%.