Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ОЖД ИТОГИ-2021
бравая сотня
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
отпечаталось в сердце
политические итоги - 2021
соцсети завоевали регион
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 28.12.2021 14:461 Адаптироваться к условиям пандемии посоветовали псковским бизнесменам 18.01.2022 17:202 Строительные работы на площадке «Титан-Полимера» выполнили на 80% 18.01.2022 13:010 Жителям Псковской области предлагают отчитаться о доходах через почту 18.01.2022 09:057 Россияне потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства от коронавируса 18.01.2022 08:003 Производители сладостей сообщили о подорожании продукции 17.01.2022 22:400 О последствиях выплаты «серой» зарплаты псковичам расскажут на онлайн-вебинарах
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 14.01.2022 07:0124 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 12.01.2022 17:269 После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев 16.01.2022 09:544 Число погибших в ДТП в Печорах возросло до пяти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Строительные работы на площадке «Титан-Полимера» выполнили на 80%

18.01.2022 17:20|ПсковКомментариев: 2

Общестроительные работы на площадке завода «Титан-Полимер» выполнены на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. 

«2021 год был достаточно насыщенным. Строительство завода набрало неплохой темп. Идет строительство сетей. Строительство производственного корпуса выходит на финишную прямую. Сейчас рабочие настраивают оборудование. Думаю, что мы этот ход не сбавим, и в 2022 году завод запустим», — рассказал он.

Руководитель предприятия отметил, что общестроительные работы выполнены на 80%, оборудование собрано на 75-80%, инфраструктура готова на 75%. На сегодняшний день в строительство завода «Титан-Полимер» инвестировано более 7,5 млрд рублей. Предстоит освоить еще порядка 3 млрд рублей.

 

Ощутимое влияние на динамику стройки оказал рост цен на металлические изделия, электротехническую продукцию и связанные с ними работы. 

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» добавил, что пандемия не повлияла на поставку оборудования из-за рубежа. Благодаря своевременной оплате контрактов импортное оборудование поставлено в необходимые сроки, размещено на складах предприятия, большая часть смонтирована.

Теги: #строительство #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 115 человек
18.01.2022, 23:220 Первые желающие окунулись в купель у Мирожского монастыря в Пскове 18.01.2022, 22:190 В крещенский сочельник на Ловати состоялось великое освящение воды 18.01.2022, 22:000 Круговое движение может появиться на месте смертельного ДТП в Печорах 18.01.2022, 21:372 «Гонки по вертикали»: российские миротворцы, Андрей Турчак и памятник Петру I
18.01.2022, 21:110 Школьный музей в Великих Луках признали одним из лучших на Северо-Западе 18.01.2022, 20:510 «Гонки по вертикали». Первый выпуск в 2022 году. ВИДЕО 18.01.2022, 20:230 В праздник Крещения храм Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно 18.01.2022, 20:041 Спектакль в псковском драмтеатре перенесли из-за болезни артистки
18.01.2022, 19:470 Налоговики объяснили псковичам, что делать при блокировке счета 18.01.2022, 19:252 Центр ЭКО предлагает псковичам широкий спектр услуг 18.01.2022, 19:111 Рабочий паспорт времен оккупации показали в архиве псковским студентам 18.01.2022, 18:520 Единороссы обозначили приоритетные направления в работе на весенней сессии
18.01.2022, 18:300 Молодежный совет Псковского облсовпрофа обсудил с коллегами рабочие планы 18.01.2022, 18:150 В Пскове появилась площадка для развития межнационального сотрудничества 18.01.2022, 18:000 Законодательство делает людей заложниками управляющей компании - Сергей Макарченко 18.01.2022, 17:540 «Мерседес» могут приобрести псковичи на торгах
18.01.2022, 17:430 Уникальное арт-пространство открылось в Пскове 18.01.2022, 17:253 Андрей Тарасов: В Пскове не организован правильный контроль за управляющими компаниями 18.01.2022, 17:220 Утверждена новая ESG-редакция кодекса корпоративного управления банка ВТБ 18.01.2022, 17:202 Строительные работы на площадке «Титан-Полимера» выполнили на 80%
18.01.2022, 17:130 Без воды на неделю остались четыре деревни Палкинского района 18.01.2022, 16:571 Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 78-летием освобождения от фашистов 18.01.2022, 16:470 В Псковской области планируют за год отремонтировать более 200 км дорог 18.01.2022, 16:260 Определен подрядчик для строительства ФОКОТа в Новоржеве
18.01.2022, 16:142 Игорь Максимов назвал псковские «управляйки» удельными княжествами 18.01.2022, 16:070 За год Псковскую область посетили более 300 тысяч туристов 18.01.2022, 16:020 Руководство Псковской области получит поддержку правительства для борьбы с COVID-19 18.01.2022, 15:580 Угон трактора обернулся для дновцев условным лишением свободы
18.01.2022, 15:4714 Недолгая радость антиваксера 18.01.2022, 15:448 За отсутствие маски за неделю оштрафовали более 250 псковичей 18.01.2022, 15:4110 10 военных самолетов вернулись из Казахстана в Псков 18.01.2022, 15:310 Эксперт предупредил псковичей о возможных тратах на ремонт дворов
18.01.2022, 15:250 Опрос о качестве услуг управляющих компаний проводится в Псковской области 18.01.2022, 15:171 Срок карантина для заболевших коронавирусом сократят до недели 18.01.2022, 15:130 В псковском ГИБДД напомнили о преимуществах подачи электронных заявлений 18.01.2022, 15:090 Увидеть уникальные документы о войне смогут жители Себежа
18.01.2022, 15:060 ОМОН дежурит сегодня у церквей в Псковской области 18.01.2022, 15:030 Около 100 предписаний выдали псковским управляющим компаниям за год 18.01.2022, 14:560 К концу мая подготовят проект реконструкции Гдовской районной больницы 18.01.2022, 14:473 Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
18.01.2022, 14:318 В УГХ рассказали, из-за кого псковичи пошли по скользкой дорожке 18.01.2022, 14:230 Российские и белорусские военные проведут совместные учения в феврале 18.01.2022, 14:190 В Псковской области возбудили дело по факту незаконного ввоза автомобилей из Латвии 18.01.2022, 14:090 «Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове»: Как найти управу на управляйку? ВИДЕО
18.01.2022, 13:573 Сезонные ярмарки планируют организовать в парках Пскова 18.01.2022, 13:522 Новые рычаги воздействия на «управляйки» появятся у администрации Пскова 18.01.2022, 13:480 Эксперты разъяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже 18.01.2022, 13:382 Дубовая аллея и скейт-парк появятся в районе улиц Владимирской и Никольской
18.01.2022, 13:350 На спектакль о важных жизненных истинах приглашает псковичей кукольный театр 18.01.2022, 13:281 Более 50 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова за полтора месяца 18.01.2022, 13:050 Перед Крещением в пяти районах Псковской области разрешили выход на лед 18.01.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» с Любовью Кузнецовой
18.01.2022, 13:010 Жителям Псковской области предлагают отчитаться о доходах через почту 18.01.2022, 12:500 Ледниковый период по-псковски 18.01.2022, 12:490 Купель для крещенских купаний оборудовали в Пскове 18.01.2022, 12:460 Охотников проверили в Псковской области
18.01.2022, 12:410 В Великих Луках готовят купель для крещенских купаний 18.01.2022, 12:380 «Беседка»: Замначальника УГХ Пскова Александр Грацкий о зимнем содержании городских территорий. ВИДЕО 18.01.2022, 12:310 Себежане проведут полтора дня без холодной воды 18.01.2022, 12:270 В России расширили перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий
18.01.2022, 12:241 Забронировать путевки в санатории с кешбэком предлагают псковичам 18.01.2022, 12:170 Творческий вечер «Я не могу иначе» пройдет в псковской филармонии 18.01.2022, 12:150 Более 800 псковичей за сутки сделали первую прививку от коронавируса 18.01.2022, 12:083 Интерактив: Стой-иди
18.01.2022, 12:040 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области 18.01.2022, 12:000 В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья 18.01.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Грацким 18.01.2022, 11:524 Преподавателей великолукской сельхозакадемии осудили за взятки
18.01.2022, 11:461 Псковский губернатор распорядился обеспечить безопасность во время крещенских купаний 18.01.2022, 11:323 За рассылку рекламы псковскому гипермаркету грозит полумиллионный штраф 18.01.2022, 11:300 «Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове»: Как найти управу на управляйку? 18.01.2022, 11:293 Крещенский сочельник отмечают православные
18.01.2022, 11:180 Два спортивных пони мигрировали в США через Псковскую область 18.01.2022, 11:050 Приставы побудили порховскую организацию погасить долг 18.01.2022, 11:010 Псковские росгвардейцы задержали 57-летнего любителя кофе 18.01.2022, 10:520 В Пскове завершился открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru