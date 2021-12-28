Экономика

Строительные работы на площадке «Титан-Полимера» выполнили на 80%

Общестроительные работы на площадке завода «Титан-Полимер» выполнены на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«2021 год был достаточно насыщенным. Строительство завода набрало неплохой темп. Идет строительство сетей. Строительство производственного корпуса выходит на финишную прямую. Сейчас рабочие настраивают оборудование. Думаю, что мы этот ход не сбавим, и в 2022 году завод запустим», — рассказал он.

Руководитель предприятия отметил, что общестроительные работы выполнены на 80%, оборудование собрано на 75-80%, инфраструктура готова на 75%. На сегодняшний день в строительство завода «Титан-Полимер» инвестировано более 7,5 млрд рублей. Предстоит освоить еще порядка 3 млрд рублей.

Ощутимое влияние на динамику стройки оказал рост цен на металлические изделия, электротехническую продукцию и связанные с ними работы.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» добавил, что пандемия не повлияла на поставку оборудования из-за рубежа. Благодаря своевременной оплате контрактов импортное оборудование поставлено в необходимые сроки, размещено на складах предприятия, большая часть смонтирована.