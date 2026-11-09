Меньше процента псковичей получают зарплату выше 200 тысяч рублей

Псковская область заняла 79 место в рейтинге регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Доля работающий с зарплатой выше 200 тысяч рублей составила 0,9%. Доля работающих с зарплатой меньше 45 тысячи рублей составило 41,7%. Диапазон типовых зарплат в регионе составил 35-74 тысячи рублей.

За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тысячи рублей (до вычета НДФЛ), что на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем уровень безработицы в сентябре 2026 года составил 2,2% – лишь на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума 2,1%, зафиксированного в августе 2025 года.

Несмотря на то, что трудовые доходы в России заметно растут, зарплаты по-прежнему сильно различаются, и во многом это объясняется спецификой региональных экономик. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по зарплатам.

Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников по полному кругу организаций с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах по полному кругу организаций за 12 месяцев (с сентября 2025 года по август 2026 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Мурманская область;

11 место - Санкт-Петербург;

22 место - Ленинградская область;

26 место - Архангельская область;

33 место - Калининградская область;

36 место - Республика Карелия;

37 место - Вологодская область;

59 место - Новгородская область.

Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2025 года по август 2026 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. При этом в трех регионах на высокую зарплату могут рассчитывать более 25% работников. Вместе с тем только в 15 регионах доля высокооплачиваемых работников оказалась выше среднероссийского значения. В то же время в восьми регионах доля работников с высокой зарплатой (более 200 тысяч рублей) не превышает 1%.

В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату получают 42% сотрудников. Чукотский автономный округ сохраняет первое место в рейтинге с 2019 года.

Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Магаданская область, где 28,4% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,2%. На четвертом и пятом местах расположились Москва и Ненецкий автономный округ, где зарплату свыше 200 тыс. рублей получают 24,4% и 17,6% работников соответственно. В первую десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников также вошли Сахалинская область (16,6%), Камчатский край (15,7%), Якутия (14,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург, вторая столица, занимает 11-е место в рейтинге с долей высокооплачиваемых работников на уровне 10,8%.