Профсоюзы СОЦПРОФ выступили за рост зарплат вместе с производительностью труда

Повышать производительность труда в России необходимо не за счёт увеличения нагрузки на сотрудников, а благодаря модернизации предприятий, достойной оплате труда и улучшению условий работы. Особенно важно это в условиях нехватки кадров и сложной демографической ситуации. Такую позицию выразил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«Мы в СОЦПРОФ уже не первый год говорим о том, что низкая производительность труда - это не просто экономический показатель, а реальная угроза социальной стабильности и благосостоянию миллионов работников», - подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, предприятиям необходимо обновлять оборудование, внедрять современные технологии и вкладывать средства в обучение сотрудников. Без этих мер добиться устойчивого роста эффективности будет сложно.

«Работник не может быть эффективным, если его зарплата растёт медленнее инфляции, если на предприятии нет нормальной техники безопасности, если нет понятной системы переобучения и карьерного роста. Повышение производительности должно идти рука об руку с ростом реальных доходов и улучшением условий труда. Иначе это будет просто выжимание последних соков из людей», - заявил председатель СОЦПРОФ.

Ранее на необходимость повышения производительности труда обратил внимание директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно. Он назвал сложную демографическую ситуацию одной из причин, по которым российским предприятиям необходимо работать эффективнее.

По мнению Александра Вайно, без роста производительности добиться заметного развития экономики будет трудно. Ситуацию осложняет уход возрастных сотрудников и нехватка молодых специалистов, в том числе квалифицированных инженеров. Для решения кадровой проблемы он предложил активнее привлекать студентов вузов и колледжей к производственной практике.

По прогнозу Минтруда, к 2030 году ключевым отраслям российской экономики потребуется около 12 миллионов новых работников.

На проблему также обращала внимание председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что зарплаты, растущие быстрее производительности труда, создают дополнительное инфляционное давление.

В СОЦПРОФ считают, что решать кадровые и экономические проблемы необходимо совместными усилиями государства, бизнеса и профсоюзов. При этом повышение эффективности предприятий должно напрямую отражаться на благосостоянии сотрудников.

«Мы настаиваем: государство и бизнес должны вместе с профсоюзами разрабатывать программы, где рост эффективности напрямую связан с повышением уровня жизни работников», - отметил Сергей Вострецов.

Он добавил, что СОЦПРОФ готов участвовать в разработке таких решений как на уровне отдельных предприятий, так и при подготовке федерального законодательства.