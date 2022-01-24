Экономика

Российскому бизнесу готовят штрафы за искажение информации о товарах

Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин, такой законопроект в июле этого года будет внесен в Госдуму.

В ведомстве пояснили, что речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в Национальной системе прослеживаемости товаров. Как уточнили в министерстве, будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного документооборота — за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

«Действующим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Согласно плану, законопроектной деятельности предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — июль 2022 года», — пояснили в пресс-службе.

Размер штрафов за отсутствие документации или искажении информации в ней в министерстве не назвали. Согласно редакции законопроекта, он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ.

Подготовка к запуску национальной системы прослеживаемости товаров, которая начала действовать с 1 июля 2021 года, стартовала несколько лет назад. Еще в 2019-м страны-участники ЕАЭС подписали соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Его авторы рассчитывали, что такой механизм избавит рынок от контрафакта, а также заставит бизнес платить налоги, так как каждую партию закупок можно будет проследить.