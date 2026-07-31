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Эффективность функционирования ОЭЗ «Моглино» выросла на 15% по итогам 2025 года

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Эффективность функционирования особой экономической зоны «Моглино» по итогам 2025 года продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 15 процентов по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Министерства экономического развития России об эффективности функционирования особых экономических зон.

В пресс-службе ОЭЗ отметили, что положительная динамика отражает результаты работы по развитию площадки, привлечению инвесторов и совершенствованию условий для ведения бизнеса.

Ежегодный отчет Минэкономразвития оценивает деятельность особых экономических зон по комплексу критериев, включая эффективность органов управления, работу с резидентами, создание инфраструктуры, объем привлеченных инвестиций и достижение установленных показателей.

Несмотря на сохраняющийся потенциал для дальнейшего роста, результаты 2025 года показывают, что ОЭЗ «Моглино» улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим отчетным периодом и продолжает повышать эффективность своей деятельности.

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