Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость провозглашенных республик.
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«Доллар подскакивал до 78,88 рубля, евро - 89,39 рубля», - пишет телеграм-канал РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.
Напомним, в субботу, 19 февраля, главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации. Из-за увеличения числа беженцев из Донбасса в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.