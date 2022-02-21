С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф

Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта

Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента

Производство изделий из кожи выросло почти на 30% в Псковской области

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области за год

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата по Псковской области

Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 4 млн рублей

Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата по Псковской области

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата по Псковской области

Экономика

Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость

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Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость провозглашенных республик. Фото: РИА Новости «Доллар подскакивал до 78,88 рубля, евро - 89,39 рубля», - пишет телеграм-канал РИА Новости. Ранее сообщалось, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. Смотрите также Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Напомним, в субботу, 19 февраля, главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации. Из-за увеличения числа беженцев из Донбасса в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.