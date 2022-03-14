Экономика

Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?

Специальная военная операция на Украине продолжается уже 19 дней. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ. Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций, смотрите в опросе ПЛН-ТВ.



