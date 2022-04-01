Экономика

Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50%

По данным аналитиков сервиса Домклик от Сбера, количество сделок с электронной регистрацией, в том числе не ипотечных, в марте 2022 года составит более 118 тысяч штук, что на 49,3% выше уровня марта прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в январе 2022 года Домклик зафиксировал 53,9 тысячи штук сделок с электронной регистрацией, а в феврале — 81,5 тысячи.

В целом количество сделок с электронной регистрацией за первый квартал этого года составит более 253 тысяч, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация - пять дней и 16 часов.

«Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы в плотном взаимодействии с Росреестром продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел», - заметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Зарегистрировать сделку в электронном виде можно, если вы покупаете (за свои средства или в ипотеку):

квартиру в новостройке или на вторичном рынке;

комнату на вторичном рынке;

земельный участок на вторичном рынке.

Подробнее об электронной регистрации можно узнать на сайте Домклик.