Экономика

Работников торговли с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вы являетесь представителями одного из самых востребованных и значимых секторов экономики – торговля занимает ведущие позиции как по количеству занятых в ней работников, так и по охвату людей, пользующихся торговыми услугами. Именно от вашего ответственного отношения к работе и уважения к клиентам зависит восприятие всей отрасли в целом», – отметил Александр Котов.

Он подчеркнул: важность развития торговли неоспорима – это стимул для экономического роста, внедрения инноваций, повышения уровня жизни и повседневного комфорта граждан.

«Спасибо вам за добросовестный труд, доброжелательность и высокое качество обслуживания покупателей. От всей души желаю профессиональных достижений, здоровья и семейного благополучия!» – добавил председатель региоального парламента.