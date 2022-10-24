Экономика

Реальная зарплата в Псковской области снизилась на 3%

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций, в январе-августе 2022 год составила 37 570 рублей и выросла на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Реальная зарплата по сравнению с январем-августом 2021 года упала на 3%. Она показывает снижение значений с марта по август текущего года, самое низкое значение этого показателя статистики зафиксировали в мае, он составил 93,4%.

Средняя зарплата в августе составила 37 439 рублей, за год она показала рост на 11,2%.

Уровень среднемесячной зарплаты работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 95,1%, работников образования – 54,1% (в августе 2021 года – 99,5 % и 56,1% соответственно).

Ранее сообщалось, что в июне средняя заработная плата составила 42 097,2 рубля в Псковской области.