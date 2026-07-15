Домашний интернет в России подорожал на 10%

Тарифы на домашний интернет в России в первом полугодии выросли на 8–10% по сравнению с концом 2025-го, сообщили в «ТМТ Консалтинге», сравнив расценки провайдеров. По словам аналитика компании Ирины Якименко, стоимость услуг широкополосного доступа (ШПД) повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные компании.

По подсчетам «ТМТ Консалтинга», «Ростелеком» в первой половине года поднял часть тарифов примерно на 60 рублей, а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей. В этом году темпы роста расценок ускорились по сравнению с 2025, отметила Ирина Якименко. Ежемесячный платеж пользователя домашнего интернета вырос в среднем на 5%, указала она.

Повышение тарифов на домашний интернет в первом полугодии ускорилось до 10–12% против 5–7% во второй половине 2025 года, уточнил генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. По его словам, один из факторов, влияющих на стоимость телеком-услуг, — это нагрузка на фиксированные сети, вызванная действиями сотовых операторов в рамках политики безопасности, а также повышение тарифов на доступ к коммуникациям со стороны организаций-владельцев этой инфраструктуры.

Кроме увеличения абонентской платы, некоторые провайдеры начали вводить оплату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно, добавил партнер Comnews Research Леонид Коник.

«В среднем по стране можно говорить о повышении тарифов на домашний интернет на 20% за последние полгода. Но важно отметить, что во всех городах остаются небольшие провайдеры, которые делают это гораздо скромнее, и у них по-прежнему можно получить базовую услугу доступа за 400–600 рублей в месяц», — сказал Леонид Коник.

Причиной повышения тарифов эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков назвал совокупность нескольких факторов. Одним из ключевых стало увеличение спроса на фиксированный интернет из-за перебоев с мобильным доступом. Кроме того, на цены повлияло изменение НДС, а также рост расходов на содержание персонала и развитие инфраструктуры, пишут «Известия».