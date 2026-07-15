Домашний интернет в России подорожал на 10%

Тарифы на домашний интернет в России в первом полугодии выросли на 8–10% по сравнению с концом 2025-го, сообщили в «ТМТ Консалтинге», сравнив расценки провайдеров. По словам аналитика компании Ирины Якименко, стоимость услуг широкополосного доступа (ШПД) повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные компании.
По подсчетам «ТМТ Консалтинга», «Ростелеком» в первой половине года поднял часть тарифов примерно на 60 рублей, а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей. В этом году темпы роста расценок ускорились по сравнению с 2025, отметила Ирина Якименко. Ежемесячный платеж пользователя домашнего интернета вырос в среднем на 5%, указала она.
Повышение тарифов на домашний интернет в первом полугодии ускорилось до 10–12% против 5–7% во второй половине 2025 года, уточнил генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. По его словам, один из факторов, влияющих на стоимость телеком-услуг, — это нагрузка на фиксированные сети, вызванная действиями сотовых операторов в рамках политики безопасности, а также повышение тарифов на доступ к коммуникациям со стороны организаций-владельцев этой инфраструктуры.
Кроме увеличения абонентской платы, некоторые провайдеры начали вводить оплату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно, добавил партнер Comnews Research Леонид Коник.
Причиной повышения тарифов эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков назвал совокупность нескольких факторов. Одним из ключевых стало увеличение спроса на фиксированный интернет из-за перебоев с мобильным доступом. Кроме того, на цены повлияло изменение НДС, а также рост расходов на содержание персонала и развитие инфраструктуры, пишут «Известия».